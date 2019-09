Er hat große Pläne Riccardo Simonetti macht Schluss: Er beendet seine Blogger-Karriere

Vor sieben Jahren startete Simonetti mit seinem Blog "Fabulous Life of Ricci" seine beeindruckende Internetkarriere. In klugen und selbstironischen Texten erzählt er unter anderem, wie schwierig der Alltag als unkonventioneller Junge mit noch unkonventionelleren Träumen ist. Mit seinem ungewöhnlichen Style macht er sich schnell in der Mode- und Unterhaltungsindustrie einen Namen.