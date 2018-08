Er hat gelernt, nicht aufzugeben Michael Douglas: Er hatte es nicht einfach als Sohn von Kirk Douglas

Kirk Douglas (101, "Spartacus") ist eine absolute Hollywood-Legende. Deswegen war es für seinen Sohn Michael Douglas (73, "Ant-Man and the Wasp"), der selbst ein Weltstar ist, nicht immer einfach, wie er nun in einem Interview mit dem Magazin "Closer Weekly" erzählt. "Mein Vater war ein Filmstar", erklärt der Schauspieler. "Diesen Namen zu haben, war gut und schlecht." Die Leute würden oft denken, dass er mit einem silbernen Löffel im Mund geboren worden sei, die Realität sieht ihm zufolge allerdings anders aus.