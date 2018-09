Er half ihr nach dem Tod ihres Mannes Judi Dench unterstützt ihren "guten Freund" Kevin Spacey

Dench erinnerte sich dem Bericht zufolge auf der Pressekonferenz an die Zeit nach dem Tod ihres Mannes Michael Williams im Jahr 2001, als sie mit Spacey den Film "Schiffsmeldungen" drehte: Ihr Kollege habe ihr Trost gespendet "und erwähnte nie, dass er wusste, dass ich in schlechter Verfassung war. Er hat mich aufgemuntert und angetrieben". Laut "Variety" ging Dench dann die Filmbosse an, die Spacey durch Plummer ersetzt hatten: "Ich kann in keiner Weise der Tatsache zustimmen, dass - was auch immer er getan hat - ihr dann anfangt, ihn aus den Filmen zu schneiden", sagte sie demnach. "Müssen wir das für die komplette Vergangenheit tun?"