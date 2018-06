Er hätte sie nicht gefeuert Jerry Seinfeld über Roseanne-Rasuwurf: War das notwendig?

Der Schauspieler und Comedian Jerry Seinfeld (64, "Seinfeld") äußert sich zu dem Skandal um Roseanne Barr (65). Im Interview mit "Entertainment Tonight" stellte er darauf angesprochen fest: "Ich habe es nicht verstanden, warum es notwendig war, sie zu feuern." Er habe es vorher noch nie miterleben müssen, wie jemand mit einem einzigen Knopfdruck seine komplette Karriere ruiniert hat. Dennoch sprang Seinfeld seiner Kollegin nicht inhaltlich zur Seite. "Warum solltest du jemanden umbringen, der Selbstmord begeht?", sagte Seinfeld. In seinen Augen hätte sich Barr also in wenigen Wochen selbst erledigt.