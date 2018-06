So musste Neuer an seinem "Tag der Wahrheit" 103 Minuten länger warten, ehe er, der Welttorhüter, der Weltmeister, der Kapitän der Nationalmannschaft und des FC Bayern, gegen Österreich endlich seinem Beruf und seiner Berufung nachgehen konnte. Bis dahin hatte er sich auf dem Platz für sein 75. Länderspiel aufgewärmt, war aber, als ihm Hagelkörner und nicht mehr die Bälle um die Ohren flogen, völlig durchnässt und kopfschüttelnd in den Katakomben verschwunden. "Das war eine ziemliche Geduldsprobe", sagte Neuer später.