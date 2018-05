"Das ist Wahnsinn. Vor der Relegation hieß es, 1860 sei der krasse Außenseiter", sagte Mölders, der Strafraumarbeiter mit dem Torinstinkt, der sich in den vergangenen Jahren in die Herzen der Fans malochte. "Was wir da gemacht haben, zeigt, was das für eine Mannschaft ist", sagte Mölders: "Wir haben immer an uns geglaubt. Es ist mein erster Aufstieg, ich bin unmenschlich glücklich."