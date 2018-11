Er hält nichts von Bürgerwehren Nach verheerendem Brand: So denkt Robin Thicke über die Katastrophe

Der verheerende Waldbrand in Kalifornien kostete vor allem in der Villen-Gegend von Malibu einigen Superstars ihr Hab und Gut. Auch das Anwesen von Sänger Robin Thicke (41, "Blurred Lines") und seiner schwangeren Lebensgefährtin April Love Geary (23) fackelte bis auf die Grundmauern ab. Jetzt sprach der Musiker mit dem US-Portal "TMZ" über das Unglück. "Ich bin einfach nur froh, am Leben zu sein", sagte Thicke. Über einen Wiederaufbau habe er noch nicht nachgedacht, das sei noch viel zu früh.