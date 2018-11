Er gibt private Einblicke Hugh Grant: Sein Leben als Fünffach-Vater ist "chaotisch"

Seine Kinder sind "talentfrei"

"Ich habe fünf kleine Kinder und das Leben ist das totale Chaos. Ich habe immer 'Ja' zu einem neuen Projekt gesagt, aber momentan ist der Mangel an Zeit mein Problem", erklärt Grant. Auf die Frage, ob seine Kinder in seine Fußstapfen treten wollen, hat er ebenfalls eine amüsante Antwort parat: "Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber glücklicherweise habe ich sie bereits in ihren Schulaufführungen gesehen und sie sind absolut talentfrei, weshalb ich nicht glaube, dass es da ein Problem geben wird."