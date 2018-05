Triple-Jahr 2013: "Was Schöneres gab's fast nicht"

Die übrigen Müller'schen Pokalendspiele sind eine einzige Erfolgsgeschichte: In seinem ersten Jahr, in dem Müller dank Trainer Louis van Gaal bei den Profis mittrainierte, zerlegte Bayern 2010 Werder Bremen mit 4:0 - ohne Müller-Tor. Der Schlaks aus Pähl am Ammersee durfte sein erstes Double feiern, reiste danach als Nobody zur WM in Südafrika und wurde mit dem DFB-Team Dritter sowie Torschützenkönig. Sein Durchbruch, eine Weltkarriere im Raketentempo.