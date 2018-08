Er gewann 2011 selbst Eine kleine Sensation: Pietro Lombardi sitzt in der "DSDS"-Jury

Es ist eine kleine Sensation! "Deutschland sucht den Superstar" holt zum ersten Mal einen ehemaligen Gewinner der Casting-Show in die Jury. Wie Dieter Bohlen (64) am Mittwoch in seiner selbst ernannten "Tagesschau" auf Instagram verkündete, wird Pietro Lombardi (26, "Senorita") in der neuen Staffel neben ihm am Jury-Pult Platz nehmen!