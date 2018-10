Fake-Polizist in München: Angeklagter gesteht

Hans F. gab sich als alter Mann aus und ging zum Schein auf die Forderungen ein, alarmierte aber parallel die Polizei. Die Betrüger wollten am Ende 100.000 Euro kassieren. Doch der Abholer Michal O. (25) lief am nächsten Tag in die Falle, die ihm Hans F. und die Polizei gestellt hatten. Als er an der Wohnung in der Türkenstraße klingelte, warteten bereits zwei Beamte in der Küche.