Er erzählt alles in einem Youtube-Clip "Der Prinz von Bel-Air": Geldnot trieb Will Smith in die Serie

"Wir haben unser nächstes Album veröffentlicht und es war ein Flop", erklärte Smith weiter. "Es war eine Tragödie." Er habe sein ganzes Geld ausgegeben gehabt. Er habe es nicht absichtlich vergessen, aber er habe nichts an die Steuerbehörde gezahlt. Smith erklärte, er habe nicht versucht, Steuern zu hinterziehen, ihm sei damals klar gewesen: "Oh, verdammt, sie brauchen das Geld." Die Steuerbehörde habe dann "all das Zeug genommen, also war ich pleite, pleite, pleite". Berühmt und pleite zu sein, sei eine schlechte Kombination, meinte Smith, weil man immer noch berühmt sei und Leute einen erkennen, "sie erkennen dich, wenn du neben ihnen im Bus sitzt".