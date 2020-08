Er darf kein Jasager sein Claudia Obert sucht im Fernsehen nach einem Mann

Eine "Bombe im Bett"

Die Show wird angeblich "Claudias House of Love" heißen und soll im Spätherbst in Sat.1 und auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein, wie die "Bild" erfahren haben möchte. "An alle paarungswütigen Männer: Mein Name ist Claudia Obert - und ich suche den perfekten Menschen", erklärt die Unternehmerin im Gespräch mit der Zeitung. Ganz wichtig: Ein für sie geeigneter Mann müsse aushalten, dass sie eine "Bombe im Bett" sei.