Messerstecher von Haidhausen verletzte acht Menschen

Die Bilder vom 21. Oktober 2017 sind vielen Münchnern noch sehr gut vor Augen. Unterwegs auf einem Fahrrad, attackierte ein Mann in Haidhausen insgesamt acht Menschen, stach mit einem Messer auf sie ein, schlug sie. Unter den Opfern war ein zwölfjähriger Bub. Schnell kamen Erinnerungen an den Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum von Juli 2016 hoch. Zwei Stunden nach dem brutalen Vorgehen wurde der Täter festgenommen.