Was war passiert? Der Mann fuhr am späten Donnerstagabend mit einem Taxi nach Piding. Selber fahren konnte er nicht mehr, da sein Auto bereits tagsüber am Grenzübergang wegen eines Deliktes sichergestellt worden war. In Piding stieg er aus dem Taxi aus, ohne zu bezahlen. Beamte der Bundespolizei bekamen die Fahrpreis-Prellerei mit. Sie verfolgten den Polen, konnten in festhalten und ihren Kollegen der Landespolizei übergeben.