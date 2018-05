Er bleibt vorerst im Krankenhaus Meghan Markles Vater hat seine Herz-OP gut überstanden

Peinliches Hin und Her

Die Herz-OP setzt den Schlusspunkt zu dem langen Hin und Her um die Teilnahme von Thomas Markle an der royalen Hochzeit. Nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass er sich mit einem US-Fotografen abgesprochen hat, um angebliche Paparazzi-Bilder zu stellen, hatte sich Markle zunächst dazu entschieden, nicht nach England zu reisen. Laut Medienberichten wollte er Meghan und die königliche Familie nicht in Verlegenheit bringen.