Er bereut seine Entscheidung nicht Macaulay Culkin hat Rolle in "The Big Bang Theory" dreimal abgelehnt

"Sie wollten mich für 'The Big Bang Theory' gewinnen, und ich habe Nein gesagt", erinnert sich der heute 37-Jährige. "Der Pitch sah so aus: 'Okay, da sind diese beiden Astrophysik-Nerds und ein hübsches Mädchen lebt mit ihnen. Yoinks!' Das war der Pitch. Und sie meinten: 'Wir überlassen die Mathematik ein paar echten Physikern', aber ich meinte nur: 'Ist schon okay, danke.' Und dann kamen sie nochmal auf mich zu, und ich meinte: 'Nein, nein, nein. Ehrlich, ich fühle mich geschmeichelt, aber nein.' Dann kamen sie wieder, und selbst mein Manager machte Druck." Doch Culkin ließ sich nicht umstimmen. "Ich konnte mir nicht vorstellen, eine Sitcom oder eine Fernsehserie zu machen."