Er belastet den US-Präsidenten Trumps Ex-Anwalt bekennt sich vor Gericht schuldig

US-Präsident Donald Trump (72) stehen unangenehme Zeiten bevor! In einer spektakulären Wendung hat sein ehemaliger und langjähriger Anwalt Michael Cohen (51) am Dienstag vor Gericht ausgepackt. Trumps "Ausputzer" bekannte sich in acht Anklagepunkten schuldig, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Unter anderem gab er zu, dass er "im Auftrag eines Kandidaten" gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen habe. Den Namen des aktuellen US-Präsidenten nannte er nicht.