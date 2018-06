Er bekommt keine Einladung Wegen Meeting mit Donald Trump: Thomas Markle ist sauer auf die Queen

Ob er mit diesen Aussagen seinen zweifelhaften Ruf am britischen Königshaus verbessern kann? Wohl kaum. Thomas Markle (73) hat sich in einem Gespräch mit dem US-Promiportal "TMZ" ziemlich abfällig über Queen Elizabeth II. (92) geäußert. Stein des Anstoßes ist die noch immer nicht erfolgte Einladung, um den Vater von Herzogin Meghan (36) offiziell in die royale Familie einzuführen und damit überhaupt erst einmal kennen zu lernen. Besonders wütend mache ihn, dass US-Präsident Donald Trump (72) hingegen im nächsten Monat ein Treffen mit der Queen gewährt wurde. Der 72-Jährige wird die Königin von England am 13. Juli im Rahmen eines Arbeitsbesuchs treffen.