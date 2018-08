Er bekommt eine eigene Serie "Star Trek"-Hammer: Patrick Stewart kehrt zurück!

Er will ein Hoffnungsschimmer sein

Den Grund, warum er nun doch wieder in die Sternenflotten-Uniform schlüpft, liefert Stewart gleich mit. In den vergangenen Jahren habe er viele Fans getroffen, die ihm beteuerten, Captain Picard habe sie inspiriert. Durch ihn hätten sie sich für eine Karriere in der Wissenschaft entschlossen, Entdeckerdrang und Führungsqualitäten entwickelt. "Ich habe aus genau diesen Gründen das Gefühl, bereit zu sein, wieder zu ihm zurückzukehren", so Stewart. Er wolle mit der Rolle herausfinden, "was für ein tröstendes und verbesserndes Licht er in diese oft so dunkle Zeit bringen könnte."