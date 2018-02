"Ich will ein besserer Mensch werden"

Einmal wurde er sogar geschnappt. Beim Einbruch in einen Friseursalon in Haidhausen am 19. März wurde der 48-Jährige von einer Zeugin beobachtet – und von der Polizei festgenommen. Doch die Polizisten ließen ihn wieder laufen. Dass Ralph P. danach einfach weitermachte, bezeichnet Richter Martin Hofmann als „dreist“.

Sechs Tage später kam dann doch das dicke Ende. Ralph P. wurde nach einem gescheiterten Einbruch in eine Grafinger Gaststätte erneut festgenommen und diesmal nicht wieder freigelassen. Einen Tag später erging Haftbefehl, Ralph P. sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der Mann ist geständig, hinterfragt aber die genannten Schadenssummen. So habe er in einem Fall einmal angeblich 20 Euro Schaden verursacht, bei einer identischen Tür in einem anderen Fall sollen es aber 500 Euro Schaden gewesen sein. Für ihn nicht nachvollziehbar. Aber auch nicht wichtig. Denn Ralph P. gibt sich geläutert. „Ich hoffe auf drei bis vier Jahre Haft. Ich will ein besserer Mensch werden und in meinem Beruf arbeiten“, sagt er.

Der Prozess wird fortgesetzt.