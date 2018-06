Er bedrohte Opfer mit dem Tod Gesuchter Gewaltverbrecher am Flughafen festgenommen

Der 28-Jährige reiste am Samstag aus Antalya ein, bei der Einreisekontrolle fiel Bundespolizsiten die Fahndungsnotiz auf. Sie nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn in die JVA Landshut. Dort muss der Österreicher nun das vom Generalstaatsanwalt in München betriebene Auslieferungsverfahren abwarten.