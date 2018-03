Er bedankt sich bei den Helfern Schock für "The Rock": Mit Tochter die ganze Nacht im Krankenhaus

Kein Vater und keine Mutter könnten in so einer Situation komplett ruhig bleiben: Dwayne "The Rock" Johnson (45, "Baywatch") mag ein Hollywoodstar sein, als es seiner kleinen Tochter Jasmine (2) allerdings am Samstagabend schlecht ging, war auch der Action-Held hilflos. Er musste die ganze Nacht mit ihr im Krankenhaus verbringen, wie er nun in einem kurzen Clip bei Instagram erzählt. Entwarnung: Der Kleinen geht es wieder besser.