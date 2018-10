München wäre sprachliche Hürde

Was ein Engagement in fernerer Zukunft betrifft, kämen sprachliche Hürden hinzu, erklärt der Zidane-Beobachter weiter: "Sein Englisch ist überschaubar, und das Spanisch auch nicht perfekt. Und was ich so in Spanien mitkriege, wird sich damit gar nicht groß befasst, da gibt es aktuell wichtigere Themen."