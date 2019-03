Entwarnung für alle Fans Whoopi Goldberg wäre beinahe an einer Lungenentzündung gestorben

Flüssigkeit in der Lunge

In dem kurzen Clip, der während der Show eingespielt wurde, kam sie gleich zur Sache. Sie sei wieder auf den Beinen. Zwar sei sie noch nicht so schnell unterwegs, wie sie das gerne hätte, "aber mir geht es gut, ich bin nicht tot." Dann erzählt die Schauspielerin und Moderatorin, dass sie eine schwere Lungenentzündung und eine Blutvergiftung hatte. In beiden Lungenflügeln hatte sich Flüssigkeit angesammelt.