Entspannen und Abtauchen Waldbaden: Was steckt hinter dem Wellnesstrend?

Was ist Waldbaden?

"Waldbaden bedeutet drei Stunden Entspannung in der Natur", erklärt Luzia Skala, Spa Assistent Manager im Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Marienbad in Westböhmen. "Das Wort Baden" sei aber schon richtig, auch wenn man nicht ins Wasser gehe. "Wir baden in der Atmosphäre des Waldes. Wenn man sich auf die Sinne konzentriert, die Übungen mitmacht, taucht man in den Wald ein - und damit in sich selbst und die eigene innere Ruhe, die man dort findet", so Skala, die im Rahmen des Programms "Durchatmen und Auftanken" Hotelgäste beim Waldbaden anleitet. Bei den Übungen geht es unter anderem darum, in den Wald zu riechen, zu hören und die Natur zu fühlen. Bei einer besonderen Teezeremonie können die Teilnehmer den Wald sogar schmecken.