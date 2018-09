Wie ist der Zeitplan in den kommenden Tagen?

Am Montag weilten Grindel und Löw noch in London bei der Gala zur Wahl des Weltfußballers, heute fliegen sie in die Schweiz. In Nyon am Genfer See, wo die Uefa ihren Sitz hat, präsentieren der DFB und Konkurrent Türkei am Donnerstag in einem jeweils achtminütigen Film ihre Bewerbungen.