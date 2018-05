Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist die Entscheidung des Unparteiischen auch Tage nach der Partie völlig unverständlich. "Wenn ein Schiedsrichter so ein Foul ohne Videobeweis nicht pfeift, kann man immer noch sagen, er habe schlecht gestanden oder es nicht richtig gesehen. So etwas wie am Samstag kann sich ein Schiedsrichter aber nicht erlauben. Die Fehlentscheidung ist unverzeihbar", schreibt der ehemalige Bayern-Star in seiner Kolumne auf skysport.de.