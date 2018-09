Entscheidung erst später Harvey Weinstein: Wichtiger Gerichtstermin verschoben

Mehr Zeit für Untersuchungen

Dem gefallene Filmmogul, der derzeit wegen mehrerer Sexualdelikte - darunter auch wegen Menschenhandels - angeklagt ist, wird seit Oktober 2017 vorgeworfen, dass er sich in den vergangenen Jahrzehnten an dutzenden Frauen vergangen haben soll. Für Donnerstag war erwartet worden, dass ein Richter darüber entscheidet, ob das Verfahren gegen Weinstein womöglich eingestellt werden könnte, wie die "New York Post" berichtet.