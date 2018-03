FC Bayern gegen BVB: Meisterstück dahoam?

Ein Meisterstück dahoam, das wäre doch auch was. Doch BVB-Trainer Peter Stöger hätte da was dagegen: "Unser Plan ist es nicht, dass sie gegen uns die Meisterschaft feiern", sagte Stöger (lesen Sie hier: Für diese BVB-Stars geht es in München um alles). Und Bayern-Trainer Jupp Heynckes? Ihm ist ohnehin "gleichgültig", wann es passiert - hat der Bayern-Coach bereits vor knapp zwei Wochen vor dem Spiel in Leipzig (das die Bayern mit 1:2 verloren) versichert. Ob die Sektkorken bereits am Samstagabend knallen können, hängt freilich auch vom FC Schalke 04 ab.