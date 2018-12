Bomben in München erfolgreich entschärft

Auch in München sorgten zwei Bomben für Aufregung: Jeweils etwa 1.000 Menschen mussten während der Entschärfungen der 250 Kilogramm schweren Sprengkörper am Dienstagabend in Neuhausen und Mittwochvormittag in Freimann ihre Wohnungen verlassen.