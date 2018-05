Entlastung zur Wiesnzeit Regionalzüge und U-Bahnen: Der Zughalt Poccistraße kommt

Der Bahnhalt entsteht an der oberirdischen Bahnstrecke zwischen Haupt- und Ostbahnhof und ist barrierefrei über die Lindwurmstraße zugänglich. Die Regionalzüge von München über Rosenheim nach Salzburg oder Kufstein, und von München nach Mühldorf sollen dort halten. Die neue Haltestelle soll so den Regionalverkehr mit den U-Bahnlinien U3/U6 verknüpfen und so Umsteigepunkte in der Innenstadt, wie Hauptbahnhof, Ostbahnhof und Marienplatz entzerren. Die Bahn erwartet hier täglich mehr als 7500 Ein- und Aussteiger.