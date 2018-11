Der CSU-Mann denkt dabei an Vergünstigungen bei der Gewerbesteuer. Der Hebesatz dafür liegt in München derzeit bei 490 Punkten. Was, wenn man bei Unternehmen, die in einen Wohnungsbaufonds einzahlen, diesen Satz zum Beispiel auf 420 Punkte absenkt? Quasi als Dankeschön?