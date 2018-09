Enthüllungsbuch erscheint Angebliche Affäre: Stormy Daniels beschreibt Trumps bestes Stück

In dem Buch heißt es laut "Guardian", Daniels habe Trumps zahlreiche Telefonanrufe nach dem Treffen 2006 in der Hoffnung angenommen, dass er sein Versprechen einlösen würde, und sie zu seiner Reality-Fernsehshow "The Apprentice" bringt. Trump soll angeblich sogar vorgeschlagen haben, dass er es so arrangieren könnte, dass sie mehr Episoden in der Show bleiben könnte: "Er wollte mich betrügen lassen, und es war zu 100 Prozent seine Idee." Am 2. Oktober erscheint die Autobiographie von Stormy Daniels "In aller Offenheit. Eine Frau gegen Trump" beim Verlag Knaur, gleichzeitig in den USA und Großbritannien unter dem Titel "Full Disclosure".