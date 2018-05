Enthüllung in neuer Doku Whitney Houston soll als Kind missbraucht worden sein

Bei den Filmfestspielen von Cannes hat mit "Whitney" eine neue Dokumentation über Whitney Houston (1963 - 2012) Premiere gefeiert - und die Anwesenden laut dem Branchenmagazin "Deadline" mit einem bisher unbekannten Teil des Lebens der "I Will Always Love You"-Sängerin schockiert. Demnach werde in der Doku berichtet, dass Houston als Kind missbraucht worden sein soll.