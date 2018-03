Der 20-jährige Ronny S. muss als Mittäter für dreieinhalb Jahre hinter Gitter. Bei den weiteren Angeklagten sah die Kammer eine Beihilfe als erwiesen an und verhängte Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und drei Jahren und neun Monaten. Bei Katharina S. und einem wegen Beihilfe verurteilten 19-Jährigen wurde zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Bei allen angeklagten Männern kam Jugendstrafrecht zur Anwendung. Was passierte: Am 19. April 2017 zwangen Katharina S. und Ronny S. in der Nähe der Skaterbahn Geisenhausen den Geschädigten Marcel A. unter vorgehaltener Waffe, in ihr Auto einzusteigen, um eine Drogenschuld einzutreiben.