Bundesliga am Wochenende Abstiegskampf in der Liga: Ein Tag voller Endspiele

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Am Wochenende spielen Freiburg und Wolfsburg sowie Köln und Mainz in direkten Duellen gegeneinander. Ganz unten hofft der HSV auf das Wunder.