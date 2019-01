Die Krönung eines gelungenen Debüts für das Supertalent. Davies kam im Finale gegen Gladbach zum ersten Mal unter Wettkampfcharakter für Bayern zum Einsatz. Und dabei konnte er sein großes Potenzial durchaus andeuten. In der 20. Minute tunnelte er Andreas Poulsen per Hacke und überlief seinen Gegenspieler. In der Schlussminute wurde er nach einer schönen Einzelaktion dann elfmeterwürdig per Foul gestoppt.