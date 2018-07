Egal, ob am Flaucher, auf dem Großmarkt oder am Harras – so gut wie überall in Sendling sieht man auf den Schornstein. Das könnte sich allerdings schon bald ändern. Die Stadtwerke München (SWM) prüfen nämlich einen Abriss. Das lange Stangerl könnte dann von der Sendlinger Skyline verschwinden.