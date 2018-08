Mesut Özil: Im Arsenal-Testspiel sogar Kapitän

Özil selbst lächelte alle Diskussionen um seine Person während der Vorbereitung weg. Sein neuer Teammanager Unai Emery, der nach 22 Jahren den "ewigen" Arsene Wenger ablöste, empfing seinen Spielmacher bei dessen Rückkehr herzlich, ließ seine Nummer 10 im ersten Testspiel nach der WM-Schmach sogar als Kapitän auflaufen.

Der Baske stellte klar, dass Özil sich im Verein "wie zu Hause" und "wie bei einer Familie" fühlen könne. Mit Özil als Spielmacher will Emery die Gunners nach der zuletzt wenig erfolgreichen Ära Wenger wieder an die Spitze führen. Die Favoriten auf den Meistertitel sind aber andere, allen voran Titelverteidiger Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola.

Als Herausforderer Nummer eins gilt der FC Liverpool. Jürgen Klopp jagt in seiner vierten Saison an der Anfield Road seinem ersten Titel hinterher. Dafür investierte der Champions-League-Finalist 182 Millionen Euro in neue Spieler. Am Sonntag empfangen die Reds West Ham United.

Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner empfängt am Samstag den FC Chelsea mit Nationalspieler Antonio Rüdiger. Mit dem ehemaligen Dortmunder Erik Durm hat Huddersfield nun neun ehemalige Bundesligaprofis im Kader, doch dies ist in England nur ein Randaspekt. Die Aufmerksamkeit genießen andere - allen voran Mesut Özil.