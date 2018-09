Der FC Bayern ist mit einem Sieg in die neue Basketball-Saison gestartet. Der Titelverteidiger gewann am Freitag das Eröffnungsspiel bei ratiopharm Ulm mit 83:77 (46:38), hatte vor 6200 Zuschauern mit den ebenbürtigen Gastgebern allerdings lange Zeit einige Probleme und setzte sich am Ende dank des breiten Kaders durch.