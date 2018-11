Engelmacher, Tatort, Polizeiruf Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Roomservice

Zimmermädchen Yasemin Akhtar (Naima Fehrenbacher) stürzt im Treppenhaus eines Luxushotels zu Tode. Fremdverschulden oder nicht, fragen sich Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Mario Kopper (Andreas Hoppe) bei ihren Ermittlungen. Aber auch: Steht ihr Tod in Zusammenhang damit, dass der Politiker Joseph Sattler (Peter Sattmann) kurz zuvor in Suite 426 Sex mit Yasemin hatte? Sattlers Verwicklung in den Fall wird erstaunlich schnell publik und schadet nicht nur seinem persönlichen Ruf, sondern auch seinem aktuellen politischen Projekt. In Lena Odenthals Augen passt das alles ein bisschen zu gut zusammen.