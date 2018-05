Ihre soziale Ader steht im Vordergrund

Auf der Seite können Neugierige noch einmal Herzogin Meghans soziales Engagement nachlesen, etwa für die Wohltätigkeitsorganisation One Young World. Und auch ihr Einsatz für die UN, vor der sie einst in New York eine Rede für die Gleichberechtigung von Frauen hielt, findet in ihrer Vorstellung auf der königlichen Homepage Erwähnung.