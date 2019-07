"Endlich zu viert" Peer Kusmagk und Janni Hönscheid zeigen erstmals Töchterchen Yoko

"Endlich zu viert", schreibt Janni Hönscheid (28) zu ihrem jüngsten Schnappschuss bei Instagram. Es ist das erste Mal, dass sie und Ehemann Peer Kusmagk (44) ihre neugeborene Tochter Yoko der Öffentlichkeit präsentieren. Das Foto, das offenbar für das Magazin "Bunte" entstanden ist, zeigt die vierköpfige Familie in ihrem Zuhause in Potsdam. Während die Profisurferin überglücklich in die Kamera lächelt, strahlt der Vater und Moderator seine Tochter an. Sohnemann Emil-Ocean (1) lugt unterdessen verschmitzt hinter seiner Mutter hervor.