Endlich Klarheit Eminem und Nicki Minaj? Er räumt mit den Beziehungsgerüchten auf

Wie ein Youtube-Video zeigt, fragte der Rapper sein Publikum: "Boston, wie viele von euch hätten gerne, dass ich Nicki Minaj date?" Daraufhin brach das Publikum in Jubel aus und Eminem reagierte: "Verdammt, ich auch!" Danach richtete er sich direkt an Minaj: "Nicki, wenn du diese Nachricht bekommst, schreib mir später und wir sprechen drüber." Die beiden Weltstars sind also - bisher - kein Paar. Doch die Chancen stehen gut...