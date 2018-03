Am Morgen der Wahl von Markus Söder (51) zum bayerischen Ministerpräsidenten beherrscht noch sein Vorgänger die Schlagzeilen: Der Islam gehöre nicht zu Deutschland, die hier lebenden Muslime aber schon, hat Horst Seehofer in einem Interview gesagt. Bei seiner Ankunft im Maximilianeum diktiert er den Journalisten die alte Leier gleich noch einmal in die Blöcke. In Zeiten brennender Moscheen können solche Sätze zum Brandbeschleuniger werden. Doch das ficht den neuen Bundesinnenminister offenbar nicht an. Also alles beim Alten bei der CSU? Keineswegs.