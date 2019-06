Ende des Staatsbesuchs So verabschiedete sich die Queen von Donald Trump

Nachdem Trump und seine First Lady Melania (49), die Queen, ihr Sohn Prinz Charles (70) und Staatsoberhäupter wie die englische Premierministerin Theresa May (62), Bundeskanzlerin Angela Merkel (64) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (41) dem Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des D-Day in Portsmouth beiwohnten, sagte die Queen dem US-Präsidenten Lebewohl.