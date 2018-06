München - In einem Antrag an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) die Stadt auf, neue Konzepte für Toiletten in Grünanlagen zu prüfen, bzw. eine Ausschreibung zu initiieren. Dabei geht es jedoch nur um Toiletten, die keinen Anschluss an das Kanalnetz haben. "Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern umweltfreundliche, ansprechende und saubere Toiletten in Grünanlagen und Parks zur Verfügung zu stellen", so die ÖDP in ihrem Antrag.