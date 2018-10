Ende 2015 beendete er seine TV-Karriere Es ist so weit! Entertainer Stefan Raab kehrt auf die Bühne zurück

Ende November 2017 gab Entertainer Stefan Raab (51) via Video auf der Facebook-Seite seiner Kult-TV-Show "TV Total" bekannt, dass er auf die Bühne zurückkehren werde. Nun ist es so weit. In der kommenden Woche, am Donnerstag (18. Oktober) ab 20 Uhr, startet die erste von drei Live-Shows in der Kölner Lanxess Arena. "Stefan Raab live!" steht außerdem am 17. November und 8. Dezember auf dem Programm.