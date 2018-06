Empfang im Weißen Haus Melania Trump ist wieder aufgetaucht

"Ist sie es wirklich?"

In dem Kurznachrichtendienst gab es dann auch sofort zahlreiche Reaktionen auf Melania Trumps Comeback: "Willkommen zurück", heißt es da - oder einfach nur: "Sie lebt!" Ein anderer User fragt: "Ist das wirklich Melania Trump oder ihr Double?" Donald Trumps Frau war seit dem 10. Mai nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Wenige Tage später hatte sie eine "erfolgreiche Nieren-Operation". Am Sonntag wurde bekannt, dass sie ihren Mann nicht zum G7-Gipfel in Kanada und zum Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur begleiten wird.